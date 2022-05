Susana Giménez volvió a viralizarse tras hacer fuertes comentarios sobre la actual situación política de la Argentina y Edith Hermida decidió no quedarse callada y le hizo una serie de reproches sobre la responsabilidad que tiene al ser famosa y la gran cantidad de fans que la siguen.

“Esto no puede ser, que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Anoche te vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga: ‘¡No, basta!’. Eso me gustaría, porque no puedo ver a la gente así”, expresó la conductora de 78 años, quien hace poco contó el duro momento que vivió con coronavirus.

Susana Giménez convocó a una "revolución social" por el desempeño del Gobierno argentino.

Entonces, la conductora de "Crónica con vos" decidió opinar sobre las escandalosas declaraciones de la figura: "A mi me un poco de pena lo de Susana, esto es personal, lo hablaba hoy con la producción de mi programa y lo que dice Susana lo piensa gran parte de la argentina, hay mucha gente que está mal y estoy preocupada por el país, esta guerra que vienen llevando a cabo con la inflación la están perdiendo pero a mi no me gustan los discursos extremos”.

En diálogo con Juan Etchegoyen en un Mitre Live, la periodista analizó: “No sé cómo hubiera tomado Susana que se diga una cosa así cuando cuando Macri era presidente, fue un presidente elegido por el pueblo, cuando tengamos que votar elegiremos y manifestaremos nuestro descontento, lo de Susana es un discurso extremo, ella sabe que lo que dice repercute mucho, por suerte Argentina es una país que está en paz, no es Ucrania”

“Yo tengo memoria y sé lo que es un estallido social, no me gustaría que ocurra en nuestro país, está de moda lo del periodista o las personas con discurso extremo, no solucionada nada, al contrario, todo empeora, hace que los ánimos se pongan mal”, criticó sin filtro.

“El Gobierno hace cosas que repercuten en nuestra vida diario, y no están bien, yo no digo que esté todo bien y cometen muchos errores, pero no me parece la solución convocar a un estallido, me sorprendió esta cosa de que los ricos no están bien vistos, no está bien visto evadir impuestos”, agregó la comunicadora en el vivo de Instagram.

Y cerró contundente con una filosa recomendación para la diva: “No sé si es una falta de respeto lo de Susana, ella piensa así y es respetable, obviamente no coincido pero me parece que tendría que tener más cuidado con sus declaraciones”.

¡Mirá lo que dijo Edith Hermida sobre los dichos de Susana Giménez!