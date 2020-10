El jueves Martín Cirio, conocido como "La Faraona", se volvió tendencia al ser acusado en las redes por pedofilia.

Todo comenzó cuando el youtuber señaló a El Dipy por una canción vieja en la que hablaba sexualmente de menores de edad. Inmediatamente, usuarios de Twitter sacaron a la luz viejos tuits de Cirio en los que hablaba de "violar" a nenes.

Lo llamativo es que no sólo fueron un par de posteos, sino que había decenas de ellos, en los que remarcaba todo el tiempo la minoría de edad de los chicos y la atracción sexual que sentía.

Finalmente La Faraona hizo su descargo y se mostró arrepentido de sus declaraciones del pasado. "Más allá de que son tuits que pertenecen a otra época mía, de la sociedad y de Twitter también, hoy cuando me levanté y vi todas las capturas ni siquiera me reconocí escribiendo eso, por supuesto lo escribí yo, no estoy sacándome la culpa de eso, pero dije 'esto es horrible'. Ni siquiera puedo creer cómo pude escribir esas cosas pensando que era gracioso, que era un chiste o que alguien se iba a reír", dijo en sus historias de Instagram.

Y remarcó: "Un chiste no me convirte en pedófilo, me convierte en un pelot..., en un insensible, en un montón de cosas que me hicieron escribir eso pensando que era gracioso".

A pesar del arrepentimiento del youtuber, sus dichos no solo le trajeron repudio público, sino también problemas laborales. "Latinfluence", la agencia de influencers que lo representaba, sacó su imagen de su perfil de Instagram dando a entender que le soltaron la mano. En el lugar donde estaba su foto, ahora aparece la de otra representada de la agencia.