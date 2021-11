L-Gante se encuentra de gira por todo el país. El cantante se propuso llegar a todos los rincones de Argentina para que su música se escuche a lo largo y ancho. En su tiempo libre decidió ir a un shopping de Corrientes ya que por sus shows, se encontraba en la provincia.

Cuando llegó al establecimiento se topó con las personas encargadas de la seguridad y no lo dejaron entrar ya que estaba sin tapabocas. El padre de Jamaica se había olvidado el barbijo en el hotel y no podía pasar. Al ya estar en el edificio decidió improvisar.

.

Frente al momento que vivió, compartió una foto en sus redes sociales y mostró su barbijo improvisado en ese instante. "Me olvide el tapabocas compaaaaaaa", escribió en la descripción del posteo que publicó en Instagram.

“Vino un fan y le tiró una camiseta de Chaco For Ever, como no tenía barbijo se la puso como bufanda y no le dejaron entrar”, dijo Sergio Nazer, el productor de la gira al diario El Litoral. A pesar de sus múltiples intentos, el cantante de cumbia no logró entrar al establecimiento.

Sin decir nada, se retiró y minutos más tarde bromeó con su "barbijo" por las redes sociales.