El Dipy, cantante de cumbia muy activo en redes, se convirtió en tendencia durante los últimos días por varios videos y tuits sobre política. Luego de criticar a un joven funcionario por utilizar el lenguaje inclusivo fue muy criticado y hasta Pablo Echarri quiso dejarle su comentario.

“Estoy sorprendidísimo porque piensan que porque canto cumbia y salí de un barrio humilde, soy kirchnerista o soy peronista. Yo me crié en La Tablada, partido de La Matanza Vine desde Gualeguaychú, de Entre Ríos a Buenos Aires. Ahora que se enteraron que no soy ni peronista ni kirchnerista, ahora soy macrista. No soy de ninguno de ellos. No soy de nadie”, había dicho en un video que fue muy comentado en la red social, mostrando una postura neutral frente a la llamada "grieta".

Entre varios tuits con muchas interacciones, una de sus publicaciones mostraba un video recortado del reporte diario sobre la pandemia que realiza el Ministerio de Salud. Allí se ve a Lucas Grimson, un joven que integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes de esa cartera y para hablar en la conferencia utilizó el lenguaje inclusivo.

"Es clave que nosotres, les jóvenes, también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora", expresó el funcionario.

Esto causó el enojo del artista, que acotó: "¿En serio "LES PIBIS"? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotudos? Díganme viejo choto, quedaste en el tiempo, todo lo que quieran, pero esto no me lo banco. No así no".

El tweet que inició todo.

Nuevamente su reflexión fue aplaudida por muchos y criticada por otros, que, entre otros argumentos, le recordaban algunas de sus letras por su contenido y vocabulario.

Pero sorpresivamente, uno de sus detractores fue Pablo Echarri, actor que desde hace años es militante del kirchnerismo y que salió a defender a Lucas.

"Cerra el orto, Dipy, y deja que les pibxs se expresen como quieran. Al final sos terrible ortiva", dijo sin medias tintas el marido de Nancy Dupláa. El comentario sorprendió también por su forma, ya que Pablo no acostumbra a insultar de esa manera públicamente.

Ante la sorpresa, el creador del éxito "Par-tusa" respondió con ironía: "¡Apareció Echarri gente! Me preparé toda la vida para hacer esto". Luego, publicó algunos videos en contra del kirchnerismo y del actual gobierno de Alberto Fernández, con la intención de discutir con su nuevo adversario por su ideología cambiando el foco de la respuesta inicial.

.

Aunque Pablo no recogió el guante hasta el momento. La que sí quiso decir algo al respecto fue su mujer, cuando alguien subió un video hablando de las diferencias entre Dipy y Hernán Coronel, cantante de "Mala fama", quien siempre tuvo una posición política cercana al kirchnerismo.

En contra de "El Dipy", Dupláa defendió a su marido.

Nancy citó el tweet y dijo "Yo de este lado", demostrando su cercanía con el pensamiento de Hernán. La grieta de los artistas, en plena pandemia, se hace cada vez más difícil de cerrar.