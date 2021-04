Después de su polémica separación de Javier Naselli, Vicky Xipolitakis decidió denunciar a su ex pareja por violencia de género y desde entonces mantuvieron una dura batalla judicial y mediática por las visitas y la cuota alimentaria para su hijo, Salvador Uriel.

Sin embargo, la mediática sufrió un revés judicial durante su enfrentamiento con el papá de su hijo. "Zafa de ir a juicio la pareja de Vicky Xipolitakis. Pedían que vaya a juicio por amenazas y lesiones en contexto de violencia de género. La jueza Larroca otorgó una probation al acusado. Deberá pagar 300 mil pesos y hacer un curso sobre violencia de género. Tanto la fiscal de Ciudad como el abogado de Vicky se opusieron a la probation. Pero la jueza la otorgó igual", reveló Mauro Szeta en su cuenta de Twitter.

"Una precisión: finalmente, el exesposo de Vicky pagará solo 10.000 pesos como donación para evitar las tareas comunitarias. El control de cumplimiento de las normas en el año de duración de la probation se realizará por WhatsApp", informó el periodista.

El empresario solo va a tener que pagar una multa e ir a un curso de violencia de género.

Es por el terrible desenlace judicial que vivió la ex participante de "MasterChef Celebrity" que decidió hacer un contundente descargo en las redes contra el sistema argentino: "Soy Victoria Xipolitakis, mujer y mamá, víctima de violencia de género, hoy les quiero contar que el poder judicial, porque justicia nunca hubo con nosotros así que no la conozco, nos vuelve a desproteger y nos pone en riesgo, pero yo no voy a parar hasta conseguir justicia", asegura en las imágenes.

"Hoy peleo por mi y por todas ustedes mujeres víctimas de este sistema patriarcal, machista, corrupto y que favorece a los millonarios, esa es la que hoy estoy viviendo yo. No bajen los brazos, yo tampoco lo voy a hacer. Estamos vivas", finalizó Xipolitakis en su cuenta de Instagram.

