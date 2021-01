Cuando la historia de Luciana Salazar y Martín Redrado parecía haber llegado a su fin, inesperadamente la mamá de Matilda volvió a apuntar contra su ¿ex? y contó detalles de su privacidad.

Luli aseguró que el economista se separó de su novia porque prefería seguir teniendo vínculo con ella y la pequeña Matilda, que siempre se rumoreó que era hija de él aunque lo negaron.

En "Los ángeles de la mañana", Connie Ansaldi tildó de "desquiciados" a los dos por su tormentosa relación. "¿Qué te pasó @connieansaldi, la desquiciada soy yo, o vos que pasaste de decir que yo era lo mas y que me adorabas, a decirme barbaridades públicamente. Me empezaste a agredir de la nada desde que empecé a hablar de política. Te metiste en la grieta vos sola, una pena! y Luciana no se lo dejó pasar", escribió Luli en Twitter.

Inmediatamente, Connie le contestó sin filtro: "Desquiciada fuiste SIEMPRE. Pero antes eras un gato simpático que no le hacía mal a nadie. ¡Y yo amo a Los Gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer COMO EL OGT". Además, aclaró que Luciana le había mandado el mismo mensaje por privado pero que ella decidió ignorarlo.

Y la pelea continuó. "Una chica que se tilda tan abierta de pensamiento Connie? Me parece que sos una fantochada entonces. Yo te diría que ese tweet que pusiste es realmente de una desquiciada y ordinaria".

Y siguió: "Me encanta cuando la gente falsa muestra su verdadera cara. El perfecto ejemplo de las personas que se muestran como inclusivas, tolerantes y sororas, pero en realidad no son más que miserables, resentidos y retrogradas".

"Se va a tener que hacer cargo en la justicia de las barbaridades y mentiras que dijo. Ya una vez perdió un juicio contra Silvina Escudero", disparó Luli.

"Luciana está tan mal que me pide explicaciones A MÍ de por qué no la quiero más... como si fuera un delito no hacerlo y una obligación adorarla. ALGUIEN QUE LE DIGA", disparó Connie, quien luego hizo una aclaración sobre la palabra "gato": "No bebés, ser gato no atrasa (cada uno hace lo que puede con las armas que tiene). Ser una operadora funcional al poder SÍ atrasa".