El sábado a la madrugada Lola Latorre fue demorada por la policía de Mercedes al ser vista a la salida de una fiesta clandestina en una quinta en esa localidad bonaerense. Su actitud despertó varios cuestionamientos, entre ellos el de Antonella, la hija de Natacha Jaitt.

Si bien la participante del "Cantando 2020" desmintió su participación en el evento masivo, confirmó que debió entregar sus datos a los oficiales. En medio del revuelo mediático que generó su aprehensión policial, la hija de Natacha compartió un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

Sin nombrarla, la joven opinó del escándalo y de la actitud de Lola desde su cuenta de Twitter: "Soy hija de una famosa que me enseñó valores... ¡y me rompo el cul... laburando desde entonces!". "A mi no me dieron privilegios, no me consintieron los caprichos, me dijeron 'salí y ganate la vida'. Agradezco que haya sido así, me enseñó a no ser inservible...", disparó y dejó el comentario fijado en su perfil.

El hermano de la modelo fallecida, Ulises Jaitt, y Antonella mantienen un largo enfrentamiento con la familia Latorre, principalmente con Yanina, luego de que trascendiera el affaire de Natacha con Diego en 2017.

Tanto es así que Ulises también se manifestó muy crítico por la actitud de Lola y puse en duda la palabra de la panelista quien aseguró a DiarioShow.com que su hija se acercó al predio solo "a buscar a una amiga". "Jajajaja ¿Trabaja de Uber ahora?", cuestionó.