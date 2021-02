A pesar de que continúa con su trabajo en "Polémica en el Bar", Rocío Oliva aceptó un nuevo desafío en el programa de C5N, "Minuto a minuto", en el que se desempeñará como columnista deportiva. Sin embargo, en cuanto se anunció la incorporación, cientos de usuarios colmaron las redes de críticas y estalló la polémica.

La rubia aceptó un puesto como columnista.

Algunos internautas se refirieron a la falta de mérito, otros al poder que tienen los contactos y las temáticas analizadas fueron muchas, pero todos apuntaron contra el canal por la controversial elección que decidieron sumar a su equipo.

"Soy licenciado en Periodismo egresado de la UCES, hice el master de Periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella en 2018, estudié Marketing Digital en Digital House, me fui a estudiar 6 meses a Valencia en España, pero a mí me cierran las puertas y se las abren a minas como está que no estudió nada", escribió un joven en Twitter.

"Lo que pasa es que con Joaquín Díaz, C5N no llama la atención. Llama la atención y el rating con Rocío Oliva, triste pero es así", retrucó otro usuario respecto a la relevancia de las figuras.

"Queda raro que se presente en C5N como columnista de deportes a Rocío Oliva en la nueva programación y que debute con una extensa ronda de preguntas y respuestas sobre su ex Diego Maradona", compartió otro joven en las redes.

"Me parece increíble que un canal de noticias que considero serio, contrate a Rocío Oliva cuando hay tanta gente que estudió y se preparó, y que no tenga la misma oportunidad", finalizó otro internauta.