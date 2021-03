En las últimas horas, Zaira Nara fue objeto de polémica entre sus seguidores de las redes sociales ya que se mostró amamantando a su hijo menor, Viggo Von Plessen, fruto de su romance con Jakob von Plessen

Zaira Nara posó con su hijo y le llovieron las críticas.

Mientras que algunos usuarios sostuvieron que la hermana de Wanda Nara estaba simplemente alimentando a su hijo menor y que se trata de una práctica completamente normal para la sociedad, otros se quejaron de la desnudez de la modelo en las redes, argumentando que estaba fuera de lugar.

.

Si bien Zaira tapó parte de su pecho con un emoji de corazón, varios internautas se quejaron de la falta de censura y de la organización de la publicación: “Cero espontánea. Todo lo muestra, no se reserva nada. Ni este momento tan bello como íntimo”, “Ya esta grande para el pecho, te muerde con esos dientitos que tiene”, “cuidado con el mate cuando estás dando la teta conocí varios casos de accidentes donde los chiquitos quedan quemados”, “el niño ya es grandecito, ya come comidas y probablemente juega con la teta porque toma biberón… he criado a tres y pase por esa experiencia, aunque esta muy bonito salir en las fotos amamantando como madre ejemplar”.

Los usuarios que no comprendieron las quejas de la mitad "anti-lactancia" defendieron a Nara: “Una foto auténtica....me hiciste acordar a mi con mi hijo”, “Bien natural!!! Hermosa foto”, “Divina foto! Vieron que se puede amamantar sin poner las tet.en exhibición”, “Qué absurdo leer tantos mensajes envidiosos, odiosos, sin necesidad ni sentido. Le gusta tapar el pecho? Bárbaro, le gusta tomar mate y dar el pecho? Genial! Basta de mirar y cuestionar todo del otro. Si no les gusta, la dejan de seguir y ya. Feliz domingo”.