Duki siempre impone modas y muchos de sus seguidores copian lo que hace, pero esta vez fue él quién copió a uno de sus grandes amigos y lo admitió en una transmisión en vivo que hizo. Muchas de las personas que lo estaban viendo no habían dicho nada hasta que fue su ídolo el que lo confesó.

"Les voy a contar algo", comenzó diciendo el trapero. "Estaba re al pe... y me estaba molestando el flequillo y me lo corté y miren cómo me quedó", dijo mientras se tocaba el pelo. Medio molesto con su nuevo corte ya que reveló que no le gustó cómo le había quedado.

Durante el vivo se empezó a replantear el por qué de ese corte y se comparó con Tiago PZK y dijo: "Mirá este casquito bolu... encima no es que soy Tiago y me queda piola". Frente a su comparación, todos los seguidores comenzaron a llamarlo por su amigo y les gustó que ambos tengan el mismo look.

Por el momento, el intérprete de "Prende la cámara" no hizo referencia de la nueva imagen del trapero, pero ellos al ser amigos no tendrán ningún problema en estar iguales.

Duki y Tiago PZK.

Además de su corte de pelo, habrá que ver si a Emilia Mernes le gustó ya que desde hace varios meses se los vienen relacionando. De todas formas, ellos siempre salen a desmentirlo y afirman que son sólo amigos, aunque las fotos muestran otra cosa.

¡Mirá el video del nuevo corte de pelo de Duki!