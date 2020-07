A pesar de ser una pareja muy reservada, Brenda Asnicar y Duki se muestran juntos cada tanto y sorprenden a los miles de seguidores que tienen en las redes sociales. No obstante, el trapero generó revuelo en las últimas horas al publicar una serie de historias en Instagram donde realiza un furioso descargo.

"A mi no me da miedo nada, amigo. Yo nací y morí por esto, guacho. Doy todo por mi familia. Ustedes que piensan que nos pueden frenar a nosotros, vayan a recibirse de monjas. No tienen idea lo que vivimos. De afuera es fácil criticarnos, pero no saben lo que vivimos", sostuvo filoso.

.

El mensaje de Duki fue entendido por los usuarios como una respuesta a los críticas de Ecko, un joven trapero que lo cuestionó por no solidarizarse y desacreditar el trabajo de sus colegas. "Me tiene las bolas llenas. Que hable la música. Yo tampoco apoyo a los que te criticaron por taradeces. Pero la meta de los pibes que te escuchan a vos es ser un drogadicto y cantar boludeces con autotune, y eso no es a lo que estamos apuntando nosotros. Acá hay laburo para todos. Eso no se hace", arremetió lapidario.

La actriz dormía mientra el trapero filmaba su furioso descargo.

Aunque, lo más llamativo del mensaje que publicó el trapero de 24 años es que lo filmó mientras atrás suyo se encontraba la actriz durmiendo plácidamente.

¡Mirá el polémico video de Duki!