Duki está en uno de los mejores momentos de su carrera artística. El cantante anunció el show más importante de su trayectoría y se mostró muy emocionado por ello. A pesar de que se lo vio feliz por el gran paso que logró dar, preocupó a sus fanáticos con un video de él siendo trasladado en silla de ruedas.

Esto sucedió en el aeropuerto de México y fue el novio de Emilia Mernes quien contó lo que le sucedió. El artista tuvo que viajar para allá ya que tiene un concierto pactado y apenas llegó lo anunció a través de sus redes sociales. Fue en esa misma historia donde explicó lo que le sucedió.

.

"Camino a Ciudad de México tuvimos un pequeño accidente. No se preocupen, no es nada grave. Sólo me lastimé el pie derecho, pero tamo al 100", explicó Duki en sus historias de Instagram. Asimismo, se mostró muy contento por estar allí y poder presentarse ante sus seguidores mexicanos.

A la vez se lo escucha decir: "Ciudad de México, ya estamos en camino. Ando en estas pa', en silla de ruedas ya supiste. Los amo, nos vemos a la noche". Al parecer, al músico no le importó su lesión ya que dará el show de todas formas.

Duki en pleno concierto.

¡Mirá el video de Duki en silla de ruedas en el aeropuerto de México!