Durante las últimas horas, Nicki Nicole fue el foco de muchas críticas por cuestionar a Diego Maradona en una entrevista en España. Mientras disfrutaba del éxito de la salida de su nuevo disco, se encontró con una situación inesperada por sus dichos. Sin embargo, recibió el apoyo de Duki que minutos más tarde tomó una decisión que despertó la atención en sus seguidores.

"Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan". Además, sumó: "Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", comentó la cantante. Luego de criticar al Diez, tuvo que afrontar distintos reproches en las redes sociales.

Por su parte, Duki acudió a su cuenta de Twitter para expresarse sobre lo ocurrido. "Te quiero y te admiro, Nicki Nicole. Hay que tener valor para dar tu opinión y hay que sostener tu forma de pensar sabiendo el peso de la consecuencia. Y todos esos dolidos defensores, rebajándose a insultar y bastardear a una persona que dio su opinión me dan pena", comenzó.

Claro que no se detuvo allí y se mostró sorprendido por la repercusión que tuvo la entrevista de la rosarina en Europa. "Por qué se calientan en dividir y pelear, cada uno elige a quien respeta y a quien sigue, en un momento que estamos tan mal como país, ¿de qué sirve seguir tirando mierd...?", agregó unos minutos después.

Nicki Nicole acompañada por Duki y Bizarrap.

"El fútbol siempre nos dio alegrías hermosas, desde el club de cada uno hasta la Selección (...) pero la música también. Tenemos músicos históricos de los mejores del mundo. Charly, el Flaco, Cerati", detalló el cantante para sus seguidores. Por último, concluyó: "Deberíamos aprovechar la luz que nos está dando el deporte y la música, dos cosas que fueron de la mano y siempre fueron nuestras".

Lo curioso es que apenas pasaron unos instantes del descargo del trapero cuando decidió cerrar su perfil de Twitter. Si bien la reacción que había causado no parecía positiva para él por los mensajes que recibió en defensa de Maradona, el artista optó por alejarse del ruido virtual. Fiel a su estilo, cuesta creer que haya dado su última palabra sobre el tema.