En las últimas horas Brenda Asnicar se manifestó contra los medios de comunicación que opinaron sobre su figura y advirtieron sobre su "extrema delgadez" tras la publicación de un video donde baila sexy al ritmo de la música.

La ex "Patito Feo" publicó en su cuenta de Instagram el clip con la intención de invitar a sus seguidores a comprar entradas para su próximo show virtual. Pero en el posteo recibió varios comentarios acerca de su cuerpo donde resaltaban su diminuta figura.

.

Varios medios de comunicación se hicieron eco de los mensajes, y la actriz no lo resistió. "¿Por qué no se pudren?, ojalá se quiebren. ¡Qué están esperando, qué me suicide! ¿Qué es lo que quieren?", disparó en Twitter al responder una de las notas que hablaba sobre su cuerpo.

En esa misma línea se manifestó su novio, Duki, quien por primera vez reconoció estar enamorado de Asnicar. En sus historias de Instagram, el trapero grabó un fuerte descargo donde se refirió a la artista y los cuestionamientos que recibió por su cuerpo.

La fuerte respuesta de Brenda Asnicar a las notas sobre su cuerpo.

"¡En qué situación estamos, que me tengo que despertar y ver a la mujer que amo mal, porque de repente el diario Clarín decide opinar de su cuerpo! ¿qué mier... le pasa a la gente?", disparó el cantante.

Y continuó: "Para los medios de comunicación, que no tienen noticias y levantan cosas de mier..., sepan que están lastimando a una persona, hay gente detrás de lo que dicen".

Mirá el descargo de Duki en defensa de Brenda Asnicar:

.