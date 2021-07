La victoria de Argentina contra Brasil en la Copa América 2021 no solo trajo felicidad y euforia para todos los argentinos, sino que llevó a que Duki cumpla con su promesa de realizar una colaboración con Bizarrap.

Ante la clasificación de Argentina en la final, el cantante y el productor compartieron un video en el que aseguraron que si el conjunto liderado por Lionel Messi ganaba el torneo regional en Brasil, iban a trabajar juntos en una Bizarrap Session.

Después de que la Selección se consagrara campeón, el productor llamado Gonzalo Julián Conde le recordó su juramento al intérprete en las redes sociales: "Ya no te podes hacer el bolu... Duko, venite al estudio ya mismo que somos campeones de América".

Duki y Bizarrap, quien posó sin su gorro y anteojos distintivos.

Rápidamente, miles de usuarios de las redes se vieron muy emocionados por la promesa de los artistas que comenzaron a alentar. Nicki Nicole, Rusher King, Kidd Keo, Liy Killah y más artistas le dedicaron mensajes a Duki en la plataforma del pajarito.

"Bueno a esperar la Session de Duki nomas", "Dale Duko no te hagas el bolu...", "DALE Bizarrap y Duki NO SE HAGAN LOS PELOTU... Y DENLE OTRA ALEGRÍA AL PUEBLO" y "¡Ganó Argentina sí, pero el que prometió el Bizzarrap fue Duki, no yo, ale ale ale!", fueron algunos de las dedicatorias que recibió.

buenoo a esperar la session de duki nomas — Naiki (@naikinai19) July 11, 2021

Dale duko no te hagas el boludo — RUSHER KING (@Rusherkingsgo) July 11, 2021 DALEEEEE @bizarrap y @DukiSSJ NO SE HAGAN LOS PELOTUDO Y DENLE OTRA ALEGRIA AL PUEBLOOOOOOOOOOOO — #CALIFORNIA 17/6�� (@LITkillah) July 11, 2021 Ganó Argentina sí, pero el que prometio el Bizzarrap fue Duki no yo, Ale ale ale!! — Kidd Keo (@KiddKeo95Flames) July 11, 2021

Ante la insistencia de los fans y sus amigos, Duki confirmó la colaboración con Bizarrap en n corto tuit: "Soy un hombre de palabra, voy a hacer mi session con Bizarrap, un 'shout out' para la Selección Argentina, gracias por el regalo".

Soy un hombre de palabra, voy a hacer mi session con @bizarrap , un sharau pa la selección argentina, gracias por el regalo — EL HOMBRE REMIX (@DukiSSJ) July 11, 2021

¡Mirá el video de promesa de Duki y Bizarrap por la Copa América 2021!