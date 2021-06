Desde hace dos años Paulo Londra se encuentra en conflicto legal con el productor colombiano Ovy On The Drums y el empresario Kristoman, responsables del sello discográfico Big Ligas. Por lo que el músico no puede lanzar canciones nuevas hace más de un año.

El tema ya se encuentra judicializado, pero en medio de su auge musical el rapero cordobés quedó imposibilitado de continuar con su carrera artística. Para apoyarlo, sus fanáticos lanzaron en las redes sociales la consigna "Free Paulo" y esta vez se sumaron figuras del ambiente como Duki, Abel Pintos y Soledad Pastorutti para manifestar su acompañamiento al joven.

En el caso de la cantante de folclore contó su propia experiencia con un caso similar y se puso en el lugar de Londra para defenderlo. "Me siento muy identificada con él… viví algo parecido…menos grave quizás… pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien!!! ¿Mi gente se prende con esto? #FreePaulo", manifestó en Twitter. Luego agregó: "A continuar con todo Paulo Londra".

Pintos también se sumó al hashtag y disparó: "#FreePaulo o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música".

Por su parte Duki se limitó a publicar en sus redes la consigna "Free Paulo" y recibió más de 97 mil "me gusta" de los usuarios y centenares de reacciones a favor del cordobés. Mientras que Cazzu recurrió a una historia de Instagram para salir a bancar a su colega y sostuvo: "Te estamos esperando Paulín" bajo el ritmo de "Por eso vine", uno de sus temas. El productor Bizarrap también participó de la consigna en las últimas horas.