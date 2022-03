Doja Cat pasó por el segundo día del Lollapalooza Argentina 2022 y se llevó muchos elogios por su actuación. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en Paraguay, donde debía presentarse durante esta semana pero su festival se canceló a raíz de una fuerte tormenta que golpeó al país. Esto desembocó en un escándalo que tuvo lugar en las redes sociales.

La discusión comenzó cuando cientos de fans se acercaron a su hotel para lograr un saludo o alguna foto, en especial después de la cancelación de su show. Sin embargo, la cantante no habría salido y esto no cayó bien, a pesar de que no terminó allí. La estadounidense brindó un concierto privado y distintas fuentes del lugar mencionaron que solicitó que no la miren a los ojos, otro punto de críticas.

Como si fuera poco, Doja Cat decidió llevar el conflicto a sus redes sociales. "Me arrepiento de todo el tiempo que perdí preparándome para el show, me estuvo rompiendo el cul... todos los días para ustedes, pero dios les bendiga", escribió como respuesta a una queja de una seguidora.

Algunos de los mensajes de Doja Cat.

El odio de los fans paraguayos creció aún más con un like que brindó en su cuenta de Twitter. Si bien ella no lo publicó, dio un me gusta a un mensaje más que ofensivo. "Doja, estos paraguayos no pueden ni pagar la comida de sus hijos, ¿qué negocio tienen asistiendo a un concierto?", escribió una usuaria con una foto de perfil de la artista.

El polémico mensaje que likeó Doja Cat.

"Se terminó y ya no me importa nada. Renuncio, no puedo esperar a desaparecer y ya no necesiten que crean en mí. Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy una maldita tonta por haber pensado que estaba hecha para esto. Esta es una maldita pesadilla. Deja de seguirme", concluyó para la sorpresa de muchas personas.

De todos modos, prometió presentarse en Brasil y agradeció al público de dicho país por su apoyo. Mientras tanto, le llueven críticas, el conflicto escaló y Doja Cat tuvo cuestionamientos de José Félix Chilavert, ex arquero, y la cuenta del Mercosur.