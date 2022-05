El miércoles 4 de mayo, se estrenó la quinta y última temporada de "El marginal". Luego de una larga espera, los fanáticos de la serie pudieron saber cuál era el final de la ficción. Sin embargo, se quedaron sorprendidos por cómo finaliza la historia.

Según publicaron varios usuarios de Twitter, no entendían cómo Diosito, personaje interpretado por Nicolás Furtado, y Borges, personaje interpretado por Claudio Rissi, terminaban la serie tras todo lo que pasaron. Como suele suceder en la actualidad, expresaron lo que sintieron a través de memes.

.

Algunos de los mensajes fueron: "Yo llorando como estúpida en el final de El Marginal y me los ponen a Mario y Diosito bailando cumbia", "Como me mato el final de El Marginal. Me esperaba algo así por ser el final pero me dolió".

También los actores contaron cómo eran las grabaciones y el set donde rodaban la ficción. Juan Minujín aseguró que "Era una roña" ya que era tal como se veían en la pantalla. Así como también el gran equipo de trabajo que eran.

Juan Minujín actuando en " El Marginal".

¡Mirá la reacción de los fanáticos de " El Marginal" ante el inesperado final de la serie!