Agradecido por los saludos de cumpleaños que obtuvo por parte de miles de fanáticos, amigos y seres queridos, Sebastián Yatra compartió un tierno mensaje en sus redes sociales que causó la sorpresa de sus seguidores por hacer mención a ¿Tini Stoessel?

El intérprete de "Un Año" recibió sus 26 con mucha alegría ya que además de la especial fecha, lanzó su nuevo tema llamado "Chica Ideal". Fue en ese contexto cuando el cantantante manifestó en sus historias de Instagram: "Estoy súper emocionado por que vean el video de 'Chica Ideal'".

Acto seguido los usuarios lo escucharon pronunciar "Tini". De todos modos, el colombiano continuó a pesar de su ¿acto fallido?: "Quiero agradecerles a todos los que me han escrito en mi cumpleaños y vamos a meterle la mejor energía este año".

Hasta ahora la ídola argentina no se pronunció en sus redes para deserle un feliz cumpleaños a su ex. Incluso el martes pasado hizo un vivo en su cuenta de Instagram para cantar de manera acústica sus temas y cuando una joven le pidió que interprete "Oye", la canción que realizó con Yatra, decidió no hacerla porque le parecía "muy triste".

La que sí se manifestó por el cumpleaños de su amigo fue Danna Paola, quien en su momento fue tildada como la tercera en discordia entre él y Tini, y escribió: "Feliz vuelta al sol. Te quiero". Al respecto, su colega le contestó: "Danitaaa, te quiero muchísimo, gracias".