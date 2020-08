Diego Ramos se caracteriza por ser muy reservado con su intimidad. Lejos de dar a conocer a sus parejas, el actor mantiene puertas adentro sus romances y genera incertidumbre sobre su vida. Es por eso que esta vez sorprendió a sus miles de seguidores de sus redes sociales con una foto con su novio.

A través de sus historias de Instagram, el protagonista de "Sex" presentó a Mauro, su pareja de hace dos años. Con una imagen vieja del verano en la que ambos posan junto a su perro, el artista blanqueó su amor.

"Porthos niño", escribió Ramos en su publicación. Además arrobó a Paula Chaves, quien retrató aquel momento. Por su parte la conductora resposteó la historia y comentó: "Los amo y los extraño".

Diego Ramos presentó a su pareja en su cuenta de Instagram.

En mayo pasado, Luisa Albinoni le preguntó a su colega ante las cámaras televisivas sobre su intimidad y generó un incómodo momento: "Me resulta difícil preguntarte esto porque te quiero muchísimo y no quiero ponerte en una situación incómoda. Pero vos antes hablaste del amor, del amor que seguís teniendo en tu corazón, de la relación linda que estás viviendo en este momento y yo creo que a la gente le encantaría saber con quién estás. Yo sé que sos muy reservado... ¿por qué no lo decís si estás feliz? ¿Por qué no lo das a conocer o lo contás?".

Tras la pregunta de la actriz, Diego se atrevió a hablar por primera vez sobre su vida amorosa. "Son dos años (de relación). Hay algo de mi intimidad… hablar de esa parte no me gusta y nunca me gustó. Sea lo que yo sea o lo que me guste, porque por ahí viene a colación de eso. Siento que mi vida es lo más normal del mundo. No siento la necesidad de abrir una puerta que después no voy a poder cerrar. Creo que sé hasta dónde llegar, ahora si me ven, me sacan una foto, no hay nada que esconder", sostuvo en su momento en "PH".

Y concluyó: "Y no siento la necesidad de abrir una puerta que después no la voy a poder cerrar más. A lo mejor en otras épocas yo suponía que era mejor no decir ciertas cosas, porque eran otras épocas precisamente. Antes no me exponía yo, ahora no expongo algo que no quiero".