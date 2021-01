Este viernes el periodista Diego Poggi se convirtió en tendencia de Twitter por un particular mensaje que compartió en la red social del pajarito. El conductor de "Tempraneros" publicó el mensaje que le escribió a su padre en WhatsApp para contarle que está de novio con un chico y que se va a ir juntos de vacaciones.

"Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él. Que tipo agradable", acotó irónico junto a la dura respuesta que le dejó su padre: "Linda noticia. No la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate que tenés un papá".

.

"Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huevo!", agregó en otro tuit con un poco de sorpresa. Acto seguido, hizo una advertencia sobre su publicación: "Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero se que hay pibxs que pasaron o pasan x lo mismo. Lo único q importa es ser lo que quieran ser".

Por último, volvió a referirse a Héctor Poggi, su padre, y detalló: "Y aclaro esto, mi viejo es el mejor de todos. Honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estás cosas supongo que cuestan".

La serie de tuits despertó un fuerte debate en esa red social con voces a favor y en contra de su publicación, e incluso se sumó un tinte político a la cuestión. Sin embargo, pasaron unas horas y el comunicador decidió utilizar su cuenta de Instagram para reafirmar el mensaje concientizador que intentó dar con este accionar.

"Está todo bien y va a estar todo mucho mejor. Hablen, no se guarden nada y sean felices", escribió Poggi junto a un fotografía de él.