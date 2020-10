El viernes 30 de octubre las redes se inundaron de fotos de Diego Maradona. Millones de fanáticos en el mundo entero homenajearon al "Diez" en el día que cumple 60 años con fotos de distintos momentos de su carrera futbolística.

Si bien su relación actual no es la mejor, no podían faltar los saludos de sus hijas Dalma y Gianinna, quienes también utilizaron sus redes sociales para celebrar a su papa.

Ambas eligieron fotos de cuando eran chiquitas, antes de todos los conflictos con Diego por sus parejas e hijos que fue reconociendo con el correr de los años.

"Desde la cuna hasta la eternidad... Mi gran confidente. El mejor cómplice. Desde que siempre le de la mano a mamá, me ate los cordones antes de subir a una escalera mecánica hasta que acelere en las curvas y siempre baile hasta el amanecer. Disney y también neuropsiquiátricos. Tangos en vez de cuentos para dormir. Lo disfruté en cada etapa de mi vida, algunas veces más cerca que hoy pero menos lejos que mañana. Mi gran ejemplo de todo lo que sí y todo lo que no. A quien admiro, ayer hoy y siempre. Quien me enseño a perdonar, a perdonarme. A perderme para volver a encontrarme y empezar de nuevo", escribió Gianinna Maradona en su Instagram junto a una foto con su papá en la cuna.

.

Y le deseó: "Felices 60 al huracán que con 31 años me sigue llamando pompón. Mi escorpiano favorito, tan terco y real, el papá más auténtico del mundo que podía elegir para vivir esta vida.

Es cierto que se ama hasta el final, que siempre se puede volver a empezar y que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Gracias por enseñarme tanto. Abrazo nuestros defectos y virtudes.

Te celebro, te extraño y TE AMO para siempre! Feliz cumpleaños PA! ♥️".

Por su parte Dalma eligió una foto junto a su papá en la cancha cuando era el "10" de la Selección y escribió: "Sumale 50 a esa camiseta y se feliz siempre! Te amo papá!".