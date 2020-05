"Darthés está preso en no sé donde, violador, no sé qué, bien guardado está. Ahora acaban de salir un montón de violadores y asesinos y las feministas viejo, no tengo la más pu... idea dónde están. Cuando nos conviene nos queda cómodo, ahora cuando hay que meterse con el poder...", sostuvo Viviana Canosa hace una semana al opinar sobre la liberación de presos y desde allí quedo en el ojo de la tormenta.

Esas palabras fueron las causantes de que artistas que integran el Colectivo "Actices Argentinas", como Dolores Fonzi, Julieta Díaz y Eleonona Wexler, se pronunciaran en contra de la conductora y desarrollaran un escándalo mediático.

Por la polémica, Canosa tuvo que salir a aclarar sus dichos y anunciar una vez más que ella está a favor de la unión del feminismo. Además se defendió de las críticas que recibió por su postura en contra del aborto legal. "Hola. Soy Viviana Canosa, defiendo la vida desde la concepción. ¿Tengo que pedir permiso o perdón por sentirlo? Alguien me dice callate la boca. Nunca me voy a callar. Soy libre... Muchas gracias...Las abrazo fuerte", manifestó en su cuenta de Twitter tras las repercusiones.

En paralelo, en un móvil de Intrusos que se vio este martes por la tarde manifestó: "Me sigue pareciendo injusto que liberen asesinos y violadores, y en el medio de la charla con Luis Juez ahí salió: ¿dónde están las feministas? Fue una cosa de mujer, mina, hermana, madre. ¿Alguien está hablando de (José) Alperovich? Y no lo digo por ellas, lo digo en general".

"Siempre asusta meterse con el poder, a mí no me da miedo meterme con el poder. A veces me pasa con el feminismo que incluye a algunas y excluye a otras", argumentó firme.

Pero nuevamente sus declaraciones dieron que hablar y la llevaron a convertirse en tendencia. Bajo el hashtag "Dónde Están Las Feministas", Malena Pichot incentivó a miles de mujeres que le cuenten a la presentadora televisiva cómo pasan su cuarentena en la red social del pajarito.

"Si sos feminista contale a Canosa qué estás haciendo: yo arranqué con aceite CBD y café de filtro que me cae mejor a la panza #DondeEstanLasFeministas", escribió irónica la actriz.

Tras ese tuit, Viviana fue motivo de burla en las redes sociales en donde cientos de usuarios le contaron sus rutinas cotidianas durante la cuarentena.

