Después de hacer una serie de polémicas declaraciones sobre la vacuna contra el coronavirus, Hernán "El Loco" Montenegro dio positivo de la enfermedad que azota al mundo.

Hace tan solo unas semanas, el participante de " MasterChef Celebrity 2", sorprendía a muchos con sus controversiales dichos sobre la inyección que evita un estado grave del Covid-19: "No me pienso vacunar nunca. Esa vacuna es una porquería, sé que trae muchos problemas que todavía no estamos viendo porque hace poco que está pasando. Respeto a quien se quiere vacunar, cada quién es cada quién, pero yo no me pienso vacunar jamás".

Sin embargo, el periodista Pablo Montagna informó que el ex basquetbolista se contagió coronavirus y no podría estar presente en el programa de Andy Kusnetzoff, "PH: Podemos Hablar", al cual había sido invitado y ahora fue reemplazado por Nicolás Magaldi.