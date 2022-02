Laurita Fernández no solo está como conductora de "Bienvenidos a bordo" sino también empezó al frente de "Decímetro", un programa radial en Radio Metro. El formato arrancó el 14 de febrero y a tan solo 10 días de su debut decidieron echar a Flor Restrepo.

La periodista se mostró sorprendida por la noticia y pidió explicaciones de su desvinculación. "Me dijeron que no sigo siendo parte porque ellos creen que mi voz y mi estilo no va con el del programa ni con el de la radio", dijo la compañera de la bailarina a la revista "Pronto".

.

Asimismo, la comunicadora se expresó en sus redes sociales ya que muchos oyentes le comenzaron a preguntar por su falta. A pesar de su despido y los pocos días que compartió con sus compañeros, destacó el trabajo en equipo.

A pesar del triste momento que está viviendo, Restrepo trató de ponerle un poco de humor a la situación y en la descripción del video puso: "Creo que batí mi propio récord de menor duración de contrato. Ya tengo nuevo material de stand up jaaa".

Laurita Fernández y Flor Restrepo en "Decímetro".

Por el momento, la ex pareja de Nicolás Cabré no dijo nada al respecto, pero dentro de poco hablará y dará su versión de los hechos.

¡Mirá el video de descargo de Flor Restrepo!