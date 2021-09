" Bake Off 2021" tuvo su esperado debut y la rompió con más de 19 puntos de rating y miles de comentarios positivos de todos los fanáticos. El reality de pastelería tardó en regresar a la pantalla ya que lleva mucho tiempo de pre producción.

Sin embargo, una usuaria de TikTok dejó en evidencia al programa ya que en su segundo episodio se pudo ver... ¡una rata caminando por la famosa carpa donde cocinan los 14 participantes!

En el video compartido por la usuaria rusaminio se puede ver como el roedor camina debajo de la mesa principal donde están parados los tres jurados de la competencia, Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar, junto a la conductora del ciclo, Paula Chaves.

¡Mirá la rata en " Bake Off 2021"!

Muchos fanáticos argumentaron que las filmaciones del reality se hacen en un campo en las afueras de Buenos Aires, por lo que no es extraño que haya animales en los alrededores de la carpa. Otros usuarios defendieron a la producción y explicaron que no era una rata, sino que una hoja que se movió con el viento, razón por la que los jurados no reaccionaron.

COMO QUE SALIO UNA RATA EN BAKE OFF???? — The Heartbreak Prince (@TeenageREDream) September 15, 2021

Los insólitos comentarios por la rata en "Bake Off 2021".