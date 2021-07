A un año de casarse con Roberto García Moritán, Pampita dejó atrás su vida en la casa inteligente para mudarse junto a su gran familia ensamblada a un lujoso triplex en Palermo. En búsqueda de la bebé, la pareja se instaló en un domicilio con varias habitaciones y mejores comodidades.

Pero con el tiempo y en la dulce espera de la llegada de una nueva integrante a la familia llegó la hora de hacer algunas refacciones en su hogar. Es por eso que la conductora contrató a una empresa de luminaria para hacer toda una instalación de luces, pero en las últimas horas Pampita fue acusada de no pagar el trabajo.

.

La jurado de "ShowMatch: La Academia" fue denunciada por mantener una gran deuda con la pareja de emprendedores que realizaron el montaje. La queja llegó desde Twitter, pero García Moritán buscó defenderla y regularizar la situación.

"Mi hermana y el novio tienen una empresa de iluminación, le fueron a hacer una instalación de luces led a PAMPITA y la mina todavía no les pagó. Los que más tienen son los más ratas. Chequeadísimo", reveló una usuaria. Rápidamente, el empresario gastronómico intervino.

Al ver el comentario en contra de su esposa, respondió: "Por favor, que me escriban un mensaje por privado y me ocupo de solucionarlo. Debe haber sido una confusión. ¡Muchas gracias!". Pero la seguidora le explicó: "Robert, ellos no tienen Twitter. Supongo que tendrán el contacto por el cual acordaron la instalación. Debe ser ese. Saludos".

La acusación contra Pampita por una deuda de su departamento.

Finalmente, el marido de Pampita se comprometió a pagar lo debido: "No me deja escribirte por privado. Recordame la empresa por favor y los contacto para ver qué pasó. ¡Gracias!".

No me deja escribirte por privado. Recordame la empresa por favor y los contacto para ver qué pasó. ¡Gracias! — Rober García Moritán (@Robergmoritan) July 8, 2021

Las imágenes del lujoso triplex de Pampita en Palermo