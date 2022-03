Si bien Delfina Chaves mantiene un bajo perfil en las redes sociales en cuánto a su vida privada, la actriz suele expresar en Twitter todo tipo de pensamientos y anécdotas que sus fanáticos le celebran. El martes, la protagonista de " ATAV" hizo reír nuevamente a sus seguidores, al recordar una ocasión en la que su hermana, Paula Chaves, la filmó sin que ella lo supiera.

.

"Mi hermana me filmó a escondidas cuando me contó que iba a ser madre por tercera vez, para armar una especie de compilado de las reacciones de toda la familia con música de fondo para subir a redes", escribió la joven de 26 años. La noticia en cuestión, se trata del embarazo de Filipa, que la esposa de Pedro Alfonso atravesó durante la cuarentena en 2020.

La intención de la conductora de "Bake Off" se vio frustada, ya que Delfina no aceptó que su parte sea incluida en el video final. "Te juro por mi vida que jamás entendió del todo porqué me negué a aparecer", agregó con tono irónico.

Paula Chaves con su hija más chica, Filipa, fruto de su amor con Pedro Alfonso.

De todos modos, la intérprete declaró en ocasiones anteriores que su relación con sus sobrinos Olivia, Baltazar y Filipa, es soñada, al igual que con el productor de "Showmatch", con el que su hermana formó una familia.