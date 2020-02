Un 6 de febrero de 2018, Débora Pérez Volpin perdió la vida tras someterse a un chequeo de rutina en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo. Su viudo, Enrique Sacco, con quien estuvo seis años en pareja, siempre la recuerda con mucho cariño en cada nota que brinda en los medios y a través de sus redes sociales. En diálogo exclusivo con DiarioShow.com, el periodista aseguró: "Seguimos buscando más verdades y justicia. Débora me dejó el legado de su amor eterno: Agustín, Luna y el de su familia".

Este jueves, a dos años de su muerte, el comunicador volvió a dedicarle un emotivo mensaje en sus redes: "Dos años sin Debora. Aún hoy resulta increíble. Sabemos lo que sucedió aquel 6 de febrero de 2018. El juicio oral y la posterior condena a uno de los médicos responsables nos permite transitar con mayor calma y confianza el camino hacia la verdad y la justicia plena. Estamos cada vez más cerca de lograrlo. Y es por eso que reclamamos la revisión de la absolución del otro médico, también responsable. Seguimos buscando que todos aquellos que encubrieron la muerte de Debora y mintieron a la Justicia reciban la sanción que la ley establece".

"Nuestro gran objetivo es que no se repita este acto y que no quede impune la actividad ilícita desplegada por las máximas autoridades de la clínica. Débora es irreemplazable, está y estará siempre en mí. Me ha dejado el legado de su amor eterno, el de Agustín y Luna: por siempre mis hijos del corazón. Y el de toda su familia, que también es la mía".

Este jueves se cumplen dos años de su partida.

Y cerró: "Estoy seguro que ella es la luz que me ilumina y que se expande para marcar mi camino. Siento, a su vez, que hizo posible esta nueva etapa en mi vida. El recuerdo está y estará siempre presente con alegría, con su mirada brillante, su hermosa sonrisa y con la felicidad de comprobar el amor, el inmenso reconocimiento y el homenaje permanente de todos ustedes. #AmorEternoxDebora❤ #JusticiaxDebora", concluyó Sacco a pura emoción.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 8 de Capital Federal, que atendía la causa por la muerte de la periodista, dictaminó en agosto del año pasado que Diego Bialolenkier sea condenado a tres años de prisión condicional, y siete años y seis meses de inhabilitación para ejercer su profesión, mientras que la anestesista Nélida Puente fue absuelta.

Por su parte, Luna, la hija de la presentadora de televisión, también se tomó el tiempo de editar dos conmovedores videos para recordar a su madre y a los que se tuvo acceso exclusivo.