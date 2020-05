Alejada de los medios por la cuarentena y luego del fuerte escándalo que implicó la denuncia que hizo contra su padre biológico, Ricardo Biasotti, por abuso sexual en la infancia, Anna Chiara del Boca muestra a través de las redes sociales su perfil más artístico.

En su cuenta de Instagram suele compartir peculiares fotografías con ángulos novedosos y distintos tipos de encuadres. Sin embargo, en las últimas horas, la hija de Andrea del Boca posteó un particular dibujo con el que demostró sus fuertes sentimientos.

.

La artista denunció en noviembre de 2019 a Biasotti y la causa continúa en la Justicia sin novedades. Mientras, Anna aprovecha el aislamiento social para compartir más tiempo con su mamá y ahora expresó que tiene "mariposas en la panza ".

A través de una ilustración de un estómago lleno de mariposas, la joven actriz manifestó sus sentimientos. Días atrás, compartió una foto junto a un chico y en la descripción aseguró: "Te extraño, cant wait for mimitos (no puedo esperar por mimitos)".

La muestra de amor de Anna Chiara del Boca.

El afortunado joven de 19 años que conquistó el corazón de Anna Chiara es Gastón Trivino. Él aparece en varias fotografías junto a la actriz donde se los ve abrazados y muy cariñosos. Incluso ella tiene un apartado de "Historias destacadas" de esa misma red social dedicada exclusivamente a Trivino: ¿será su novio?

¡Mirá a Anna Chiara del Boca y su supuesto novio!

El supuesto novio de Anna Chiara del Boca.

Anna Chiara compartió varias fotos con él.