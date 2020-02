El cierre del 2019 para Nicole Neumann fue un tanto doloroso. La modelo se había lesionado la rodilla y tuvo que permanecer inmóvil, durante algunas semanas, con una bota ortopédica. Incluso, dicha bota se le vio cuando reemplazo a Pampita en el jurado del "Súper Bailando".

Es por ésto que ahora aprovecha sus vacaciones para disfrutar del sol y de la pileta, cosa que antes no podía hacer. "Me dijeron, 'tomá sol, necesitás vitamina D'. Y acá estoy muy obediente", ironizó la mediática en su cuenta de Instagram, en la que la siguen más de un millón y medio de seguidores, para demostrar que disfruta del los días de calor.

Además, en su red social compartió una seguidilla de imágenes en las que se la ve muy relajada. Allí se la ve luciendo una despampanante bikini de lurex negra que brilla con los rayos del sol. Acostada y de espaldas, Neumann lució sus curvas y dejó boquiabiertos a más de uno.

También, aprovechó sus posteos para contar cuáles son los pasos que sigue para cuidar su cuerpo: "El burro adelante para que no se espante. Sólo me sentí feliz, a pesar de haber estado 'parada' casi un mes en diciembre cuando fue la lesión de mi rodilla. Después vinieron las vacaciones. Volví y empecé a hacer spinning un poco y algo de yoga, dentro de las posibilidades previas a una operación de rodilla que es uno de los grandes sostenes de nuestro cuerpo. Hoy operada hace cuatro días, con alimentación casi ciento por ciento vegana (que también es muy cuestionada), puedo confirmar que el cuerpo tiene memoria, que con una constancia y disciplina mínima se puede (ejercicio al menos tres veces por semana y una alimentación sana y rica)".

"Hay que quererse, cuidarse y ¡todo el año! No solo los meses previos al verano. Ya contando los días para poner mi cuerpo en movimiento otra vez. Yoga, bailar, Sup (sic), me cambia el humor", cerró.