La vida de David Lebón cambió de repente hace pocos días a raíz de la muerte de Tayda Lebón, su hija. La joven estaba en Nueva York y, si bien no hay detalles de lo ocurrido, se estima que se suicidó por un momento complicado que atravesaba. Desde que se conoció la triste noticia, el artista no había emitido palabras sobre su estado pero esto cambió.

El guitarrista utilizó sus redes sociales para expresarse y agradecer el apoyo que recibió, tanto de seguidores como colegas de la música. "Hace casi una semana mi vida cambió para siempre, el dolor que me atraviesa es inmenso", comienza el texto que escribió dirigido a sus fans.

Los allegados de Tayda mencionaron que la relación con su madre era muy mala e incluso llegó a echarla de su casa cuando le comunicó que era una mujer trans. Sin embargo, su padre la apoyó en todo momento y era su gran sostén. "Solo quiero agradecer todo el amor que estuve recibiendo en estos días, cada mensaje, cada llamado, cada presencia", agregó.

En busca de mirar para adelante después de un trágico acontecimiento, cerró: "No se cómo se camina a partir de ahora, solo sé que la música siempre me salvó y es a lo que me aferraré a partir de ahora".

La joven mantenía un perfil muy bajo, a pesar de ser también una artista al igual que su padre. Es por esto mismo que también no se conocieron muchos detalles sobre su partida, aunque David se mostró muy afectado con el mensaje publicado en sus redes sociales.