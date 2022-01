Si bien todos se emocionaron cuando se anunció que todo el elenco de " Casados con Hijos" iba a protagonizar una obra de teatro sobre la sitcom, los fanáticos se entristecieron cuando Érica Rivas reveló que finalmente no iba a participar de la producción junto a Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato y Marcelo de Bellis.

La actriz de "Relatos Salvajes" aseguró que la "echaron" de la obra de teatro por ser "feminista" ya que había presentado algunos arreglos sobre "chistes que atrasan" del guión de la versión teatral.

En ese sentido, Darío Lopilato, uno de los protagonistas de la ficción desde el inicio, habló con Juan Etchegoyen sobre la polémica que se generó en torno a la "salida" de la actriz y aclaró que no sabe quién va a reemplazarla: “La verdad que no tengo idea si ya hay una actriz elegida para reemplazar a Érica, el que sabe todo es Marcelo de Bellis al cual le mando un abrazo”.

Érica Rivas va a ser reemplazada por otra actriz en " Casados con Hijos".

“Lo único que te puedo decir es que Érica Rivas es una compañera de lujo y una mujer excelente. Como compañera, mujer y amiga, desde ese lado te puedo hablar porque en el otro lado no estoy. Hasta hoy en día nos hemos mensajeado. Todos hicimos fuerza para que estemos todos”, destacó sobre la gran amistad que tiene con quien interpretó a María Elena Fuseneco.

“A mi no me gusta meterme y las decisiones son personales, hasta un punto está. Nunca me voy a olvidar de una compañera de lujo como ella. La semana pasada nos seguimos en Instagram. Hay una buena relación y hay cosas que te superan”, sentenció.

Y cerró al referirse a la suspensión de la obra por el coronavirus: “No podés saber ni qué sucedió. Todos queremos volver a hacerlo pero no se sabe. Imaginate que teníamos no sé cuántos Gran Rex vendidos y nos cayó una pandemia. Tenemos que cuidarnos más que nunca, es parte de la realidad. Mi realidad hoy pasa por Mar del Plata”.

