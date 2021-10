Darío Barassi es uno de los conductores más queridos de la televisión argentina actual. Su carismático desempeño en "100 Argentinos Dicen" tiene mucha repercusión que se traslada al buen rating que reúne en El Trece. Sin embargo, no está exento a los haters de las redes sociales pero siempre tiene una respuesta a mano.

Fiel a su estilo, el actor suele divertirse con bromas sobre su cuerpo tal como realiza en el ciclo de entretenimiento. Durante las últimas horas, recibió un repudiable mensaje por parte de un seguidor que no dudó en replicar con una enseñanza que fue celebrada por muchas personas.

A través de una historia de Instagram, compartió una imagen en la que se ve a un hombre haciendo flexiones mientras una chica lo ayuda. El abogado arrobó a su pareja con un mensaje cariñoso, aunque una replica no le cayó para nada bien y decidió escribir unas líneas al respecto.

El conductor de "100 Argentinos Dicen" fue cuestionado. “Volvete saludable, así te tienen más tiempo y cuando tu nena se dé cuenta de lo gordo que sos, ¡se va a avergonzar de vos! No lo tomes como una agresión por favor, pero ¡es así”, escribió de manera hiriente una persona como respuesta a la tierna imagen que publicó.

Sin dudarlo, escribió: "Si mi hija se llega a avergonzar por el cuerpo de otro es porque hice las cosas mal educándola. Mi gordura no da vergüenza. Tu irreverencia en cambio, si". Más allá de los chistes que realiza Barassi, habla con seriedad de su peso como ocurrió en el reportaje que hizo para La Nación.

“Soy seguro, quiero a mi cuerpo y me siento cómodo. He sido un tipo conquistador y seductor, no tengo mambos al respecto. Sin embargo, no me gusta hacer apología de la obesidad, porque mi cuerpo es un cuerpo enfermo, aunque no tenga problemas de salud. Si bien tengo un cuerpo real, es un cuerpo con un sobrepeso importante”, mencionó hace semanas.