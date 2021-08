Darío Barassi atraviesa un gran presente como conductor de “100 argentinos dicen”. El ciclo de El Trece tiene buena repercusión y uno de los aspectos que más destacan los televidentes es el carisma que muestra el humorista.

Durante las últimas horas, se viralizó un fragmento de su programa en el que tenía un picante cruce con un participante. “Yo te felicito por tus bíceps, espero que algún día te den la caja de ahorros que yo tengo”, le respondió a un invitado después de que le mencionó que él, a diferencia del abogado, iba al gimnasio varias veces por semana.

Los dichos de Barassi cobraron mucha relevancia en las redes sociales en pocas horas. Ante la repercusión que generó, el conductor utilizó las historias de su cuenta de Instagram para aplacar las aguas.

“Entiendo que todo el mundo, con fervor, salió a matarme a mí o a Facu. Aflojen, chicos. Es un programa de entretenimiento que lo único que busca es pasarla bien”, comenzó el abogado. Lejos de querer generar un escándalo, lo tomó con liviandad: “Cuando terminó el programa, nos dimos un abrazo y todo, con barbijo. Un rey. Aparte, es un pendejo. Fue con el mismo humor con el que yo hago el programa”.

“Me picanteó con lo del gimnasio y yo se la devolví con lo otro. Pero todo en buenos términos. No lo maten a él, no me maten a mí. Hay buena onda”, sentenció el conductor de “100 argentinos dicen”.

¡Mirá la reacción de Darío Barassi a la viralización de su video!