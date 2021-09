Darío Barassi se encuentra en un gran momento profesional y personal en su vida. El conductor de "100 argentinos dicen" es una de las figuras más queridas por los espectadores de la televisión argentina y disfruta de su día a día junto a su hermosa familia.

El humorista está casado con Lucía Gómez Centurión, una amiga de toda la vida, y juntos tuvieron a "La Pipi", su hija de dos años, Emilia. Gracias a las divertidas ocurrencias que vive junto a su familia, Barassi suele divertir a sus más de 3,1 millones de seguidores en Instagram.

Fue hace tan solo unas semanas que el presentador sorprendió al revelar la insólita anécdota cuando Lucía lo rechazó al comienzo de su relación: "Un día me armé de coraje y le confesé que en realidad estaba enamorado de ella y me contestó: 'Volví con mi ex'".

Sin embargo, eso quedó en el pasado, ya que Darío aprovecha cualquier ocasión para profesar su amor por la mamá de su hija: "La conozco como amiga, como mujer, como madre, como hermana, como hija, como profesional... Y en todos esos roles es humanamente perfecta".

"La mujer que todo lo puede, y cuando no, acá está toda mi humanidad para bancarte, apoyarte y que arranques de nuevo. Porque a mi mujer nada la frena. Poderosa, amor mio. Pintó amor hoy, déjenme ser", cerró al emocionar a todos sus fanáticos.