Luego de cumplirse más de dos semanas compartiendo el mismo techo, la relación de Jimena Barón y Daniel Osvaldo se afianza cada vez más. Durante esta cuarentena, la cantante y el futbolista decidieron volver a convivir por pedido de Momo, el hijo que tienen en común.

En medio de fuertes rumores sobre un reencuentro sexual, se suman nuevos indicios sobre el resurgimiento de un vínculo amoroso. A través de las redes sociales, ambos postean varios momentos del día a día y se muestran muy cercanos.

.

En las últimas horas, el deportista subió en sus historias de Instagram una divertida serie de videos que revelan el detrás de escena de las fotografías que la intérprete de "La Cobra" comparte en su cuenta de Instagram.

Según contó, durante un paseo por el barrio de Banfield, la también actriz aprovechó el paisaje urbano para tomarse varias fotos. El fotógrafo de la sesión fue Morrison, pero sus retratos no convencieron a su madre.

La producción de fotos de Jimena Barón.

"Ahí le hace book de fotos en el barrio", describió el deportista mientras enfocaba a su ex. "¡¿Por qué me cortás la cabeza?! ¿Por qué me sacás todas más?", disparó Jimena.

Y señalando a Daniel, expresó: "¡Vos movés, y él es un enano!". "Esto no es una agencia, vos sos muy exigente. Le ponemos mucho amor...", respondió él.