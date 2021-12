Si bien todo parecía normal entre los integrantes de " Damas Gratis", el domingo por la noche explotó la polémica cuando la vocalista Romina Lescano hizo un furioso descargo en redes en el que reveló que había sido desvinculada de la banda de cumbia tras 21 años de trabajo y todos comenzaron a apuntar al líder, que es su hermano, Pablo Lescano.

Aunque el tecladista solo compartió "Chau langosta, buen viaje gede", la cantante se mostró muy molesta por el accionar de su hermano. "Hace 23 años aguantándote", "No te soporto más", "Sos un dolor de huev...", son algunas de las frases que utilizó la intérprete.

Ante la polémica entre los integrantes de " Damas Gratis", Daniel Lescano, ex compañero de Pablo en la banda "Flor de Piedra", se refirió a su tiempo trabajando juntos: “Nos llevábamos bien y traté de hacer las cosas lo mejor posible pero nadie es perfecto”.

Daniel Lescano recordó su tiempo como compañero de Pablo Lescano en "Flor de Piedra".

En diálogo con Juan Etchegoyen en un Mitre Live, el precursor de la "cumbia villera" habló sobre la actual situación de su colega y cómo se pareció a lo que vivió él: “Todos tenemos defectos y por ahí a vos te gusta y al otro no le gusta...Dejé de trabajar con él porque ya no me sentía cómodo”.

“Siempre cada uno en su rubro tiene que tratar de progresar. Yo quería progresar y me fui”, expresó el artista, a lo que el periodista consultó: “¿Pablo no te dejaba progresar?”. Entonces, Lescano dejó la puerta abierta al escándalo: “No sé. Eso se lo tendrías que preguntar a él”.

“Yo ya había cumplido un ciclo que quería subir más alto. Si él o no quiere trabajar conmigo me daría lo mismo. Si él quiere, volvería. Si no, no vuelvo”, cerró reflexivo sobre la posibilidad de volver a colaborar artísticamente.

