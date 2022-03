"¿Por qué no la mandás a un privado? Cero educación querés que tenga tu hija, ¿no?", fue el mensaje que enfureció a Dani La Chepi y que la hizo expresar un contundente descargo en sus redes sociales.

El hecho ocurrió cuando una usuaria le contestó a la ex participante de "MasterChef Celebrity" una publicación en la que mostró cuando acompañó a su hija al primer día de clase de tercer grado: "Feliz comienzo para Isa y para todos".

Tras recibir la crítica, la conductora de "El Gran Juego de la Oca", el ciclo de entretenimientos que sufrió algunos cambios, mostró su indignación y compartió un fuerte y reflexivo mensaje en sus historias de Instagram. Al respecto advirtió: "Cada uno manda a sus hijos al colegio que quiere, puede y elige. Varias personas allegadas y no allegadas me dicen ‘te parece, por qué no mandarla a un colegio mejor, para que tengan una mejor educación’, no importa el colegio que mandes a tus hijos sino que la educación empieza por casa".

"Cuando puse el ejemplo de las seis mierd... dije, ¿ellos habrán ido a colegio privado o estatal?. Ven que no tiene nada que ver", manifestó en referencia al repudiable hecho que ocurrió en los últimos días cuando seis jóvenes abusaron sexualmente de una chica en Palermo.

"A mí me cag.... a palos personas con títulos universitarios que fueron a los mejores colegios, no aprendemos más. La educación empieza por casa y yo elijo la educación pública", cerró.

