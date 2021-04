Después de que Daniel Aráoz abandonara " MasterChef Celebrity 2", nueve participantes quedaron a la espera por una nueva semana en el reality gastronómico llena de intensos desafíos culinarios. Además se incorpora Carmen Barbieri después de estar ausente por su batalla contra el coronavirus, por lo que los diez participantes ya están afilando sus cuchillos para permanecer en la competencia.

Sin embargo, Dani "La Chepi", quien en las últimas semanas tuvo una performance muy buena en las cocinas de Telefe y pocas veces se enfrentó a sus compañeros en las galas de eliminación, se enfrentó a rumores que aseguran que va a dejar el programa el próximo domingo.

.

"Mientras que espero el resultado del hisopado leo mensajes y me dicen que ´Che, ¿te vas el domingo de MasterChef?' o 'Andan diciendo que...' ¡Me spoileas la serie y me spoileas el laburo! Decime si me gane el Telequino que compré uno el otro día", manifestó entre risas en sus redes sociales.

¡Mirá el gracioso descargo de Dani "La Chepi"!