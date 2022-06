Dani La Chepi debió ser operada este martes luego de que le detectaran una anomalía en una de sus mamas. La influencer de 42 años se realizó una mamografía y el resultado arrojó que tiene microcalcificaciones, de manera que necesitaban tomar una muestra.

"No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, al quirófano", dijo días atrás con Paparazzi.

Pero ahora, la ex participante de "MasterChef Celebrity" se mostró en el quirófano y, fiel a su estilo, le demostró a sus seguidores cómo se encuentra. "¿Me preguntan cómo estoy? Dando batalla con humor siempre. Lo nuevo de #hospifans. ¿Cuál eligen de la 1 a la 5? Yo siento que en todas estoy muy buena #arhe", escribió con humor luego de compartir una selección de fotos hot desde el hospital.

A su vez, llegó a hacer una escena de humor con el médico que la atendió: "Me dijeron que era una eminencia, que es el mejor, entonces bueno, voy. Yo esperaba encontrarme con un señor mayor. Esperando escucho ‘Daniela’ y me encuentro con un Schwarzenegger, pero de Terminator 1″.

.

“Capaz que engancho algo. Esto es mío, yo sabía. Me siento y le digo ‘mirá, yo necesito que me operes el martes porque empiezo a girar’ me dijo ‘sí, ya sé, mi mujer te sigue, se llama Vanesa y te ama’", sentenció con humor.

¡Mirá todas las fotos de Dani La Chepi tras su operación!