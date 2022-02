La serie de Diego Maradona, "Maradona: Sueño bendito" ha traído polémicas por cómo se ha contado la historia del futbolista. Sobre todo para el círculo íntimo, su familia, quienes nunca le dieron el visto bueno a la producción de Amazon.

Dalma Maradona lo dio a entender bien claro cuando realizó un intercambio de preguntas y respuestas con sus seguidores. Una persona le preguntó si le había gustado la serie y ella respondió: "La verdad es que no la vi. Pero me resulta imposible que hagan una serie de su vida y nadie haya hablado con él para poder escribirla. ¡Y que el relato sea de gente que no lo conoce en lo más mínimo!".

Dalma Maradona opinó sin filtro de la serie "Maradona: Sueño Bendito".

Dalma Maradona anunció su embarazo y contó cuándo dará a luz

Por otro lado, la hija del "Diez" está pasando por uno de los momentos más lindos de su vida, ya que recientemente anunció que estaba embarazada de su segunda hija. Se llamará Azul, en clara alusión a los colores de Boca Juniors, y reveló su fecha de parto.

Una seguidora le preguntó de cuántas semanas estaba, por lo que ella, divertida, respondió: "De Roma sabía días, horas, minutos y segundos... Ahora te puedo decir que tengo fecha de parto para fines de julio".