" MasterChef Celebrity" llegó este lunes a su fin y coronó como gran ganadora a Claudia Villafañe. quien se volvió la revelación del certamen no sólo por sus dones culinarios sino también por su carisma frente a las cámaras y su buena predisposición para ayudar a sus compañeros.

Pero antes de dar por terminada la competencia de cocina más famosa del país, la producción de Telefe anunció que muy pronto se estrenará la segunda temporada del reality versión famosos y ya salió en búsqueda de las nuevas figuras que participarán.

.

Entre los confirmados se encuentran Carmen Barbieri, Dani La Chepi, Andrea Rincón, Gastón Dalmau y Cae, entre otros. Y entre las personalidades que sonaba con fuerza para ser convocada se encontraba Dalma Maradona quien participó en una de las galas junto a su madre.

Además, la actriz sorprendió a la empresaria al estar en el estudio durante la competencia final y acompañarla durante todo el programa. Sin embargo, la hija de Diego Maradona reveló que rechazó la oferta.

A través de Twitter, la actriz compartió el festejo en la intimidad de su casa junto a su hermana Gianinna y Claudia por su victoria en el reality y una usuaria le propuso: "Firmá para la segunda temporada".

Siempre con vos! Para siempre los 4 juntos! Gracias Babu! Gracias Tata! ❤️ (el flequi de la Tata esta así porque la tiramos a la pileta! )�� pic.twitter.com/EEo0M0AuKG — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 19, 2021

Fue cuando la joven se animó a responder y contó: "Me invitaron pero ya dije que no. No estoy preparada. Todavía lloro de la nada... No me quiero exponer". El ánimo de la actriz se ve directamente todavía afectado a poco menos de tres meses de la muerte del astro del fútbol.