Este 25 de mayo se cumplen seis meses de la repentina muerte de Diego Maradona que todavía está en investigación judicial. En el ámbito personal, sus seres queridos más cercanos aún sienten su pérdida, como es el caso de su hija Dalma quien decidió recordarlo en sus redes sociales.

La hija del Diez le dedicó dulces palabras a su papá a través de una historia de Instagram donde compartió una foto retro. En la imagen se la puede ver en brazos del astro del fútbol a la salida de un partido.

.

Para homenajearlo a medio año de su fallecimiento, Dalma escribió: "Y cuando todos dicen que con el tiempo deja de doler, acá cada día duele más".

El tierno recuerdo de Dalma Maradona a Diego.

Además, mostró las fotos de un altar para honrar al ídolo que le regaló una fanática. "Estos altares aparecen en diferentes barrios, plazas y potreros. Quiero agradecerte de todo corazón porque el día que me lo regalaste no pude hablarte porque no podía parar de llorar. Aprovecho para agradecerte el amor, el cariño, el respeto y la carta hermosa que me regalaste", detalló.

"La sonrisa más linda. Te voy a extrañar todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar", cerró emotiva.