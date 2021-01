La guerra entre Dalma Maradona y Luis Ventura tiene un nuevo capítulo. Desde que murió Diego el 25 de noviembre pasado, el periodista no paró de sacar información sobre su círculo íntimo en los medios y eso, definitivamente, causó el enojo de la actriz.

En esta oportunidad, el comunicador insistió en que las hermanas del ex futbolista no fueron invitadas por Dalma a su casamiento y por aquel motivo es que el propio Maradona eligió no ir.

.

Harta de las declaraciones de Ventura en "Informados de Todo", la hija de Claudia Villafaña hizo un duro descargo en su cuenta de Twitter y hasta mostró fotos inéditas del día de su boda para confirmar que sí estuvieron invitadas.

En marzo de este año van a ser 3 años de mi casamiento y todavía se habla del tema! No me interesa que audio pudo mandar mi papá en su momento y si estaba equivocado es algo que para mi ya no tiene sentido discutir! Peor los boludo que lo reproducen como si fuera UN AUDIO SAGRADO — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 13, 2021

"Todas mis tías estuvieron invitadas a mi casamiento pero vinieron sólo 2. Lamento tener que exponerlas pero el tema me saturó. Otra tía me llamó y me dijo que si mi papá no venía, ella no podía venir. Desconozco qué fue lo que le dijeron a mi papá. Invitadas estaban todas", escribió furiosa.

Dalma compartió fotos de su casamiento para corroborar que algunas de sus tías asistieron.

Dalma Maradona y su novio, Andrés Caldarelli, sellaron su amor en 2018.

Todas mis tías estuvieron invitadas a mi casamiento!Vinieron solo 2! Lamento tener que exponerlas pero EL TEMA ME SATURO! Otra tía me llamo y me dijo que si mi papá no venía,ella no podía venir! Desconozco que fue lo que ellas le dijeron a mi papá, invitadas estaban todas! ❤️ pic.twitter.com/SEfnIFJEYt — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 13, 2021

"¡Reproducir audios viejos de mi papá me parece MÁS QUE NADA una falta de respeto para él y nadie más que para él! Podía estar equivocado muchas veces y yo me quedo tranquila que cuando era así, YO se lo decía en la cara! Ustedes sigan lucrando...", expresó la hermana de Giannina Maradona en relación a una grabación que compartió Ventura en el programa de América.

Reproducir audios viejos de mi papá me parece MÁS QUE NADA una falta de respeto para él y nadie más que para el! Podía estar equivocado muchas veces y yo me quedo tranquila que cuando era así, YO se lo decía en la cara! Ustedes sigan lucrando... — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 13, 2021

"Evidentemente no sabés dónde vivo @LuisVenturaSoy pero te llegará tu carta documento correspondiente por mentir sobre mi persona. ¡ME AGOTASTE LA PACIENCIA! ¡Espero no te hagas el boludo y la recibas!", finalizó Dalma.

Evidentemente no sabes donde vivo @LuisVenturaSoy pero te llegará tu carta documento correspondiente por mentir sobre mi persona! ME AGOTASTE LA PACIENCIA! Espero no te hagas el boludo y la recibas! — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 13, 2021