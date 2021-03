Luego de escuchar versiones que la señalaban tras la muerte de Diego Armando Maradona, Claudia Villafañe reapareció en los medios para responder a los ataques que recibió en " Polémica en el bar", programa en el que trabaja Rocío Oliva y al que fue invitado Mauricio D'Alessandro, abogado de Matías Morla. Tras una acalorada discusión, Dalma salió a apoyarla en Twitter.

Sobre los motivos por los que rompía el silencio, Villafañe expresó: "La verdad que dije que no iba a hablar porque no me interesaba polemizar con nadie, pero no puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo".

"Los audios dejaron en evidencia todo lo que le estaban haciendo a Diego, y no entiendo que puedan seguir hablando de años pasados o meterme a mí en el medio de que me entregaron el cadáver", continuó.

También Claudia le habló directamente a Rocío, queriendo aclarar la situación por la que no habían dejado entrar a la ex novia de Diego al velatorio. “Yo te dije que le preguntes a Víctor Stinfale quién fue el que no te dejó entrar. Yo no fui la que no te dejó entrar. Víctor Stinfale me vino a decir que vos lo llamaste y que vos estabas abajo. Yo sé lo que hice. Si vos me querés creer o no, es problema tuyo”, expresó.

Luego, concluyó sobre los que apuntan contra ella: "Si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos ustedes, o a todos los que están ahí defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. Porque yo no hice nada de lo que no correspondía”.

Tras escuchar a su madre, Dalma se expresó en Twitter sobre la participación de su madre en el ciclo de América: “¡No miraré jamás el peor programa de la tele, pero leo que '#tatadejandolosmudos' es TT!".

"¡El que va con la verdad, nunca tiene miedo! Qué lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado mi ciela)”, indicó con ironía en un claro mensaje a Oliva.

Luego, respondió algunos comentarios de sus seguidores. En uno de ellos, fue directo contra "Polémica...": “Cuando está al aire todos calladitos y cuando corta se hacen los capos. Tan típico de ese programa misógino asqueroso”.

Ante el apoyo de un fan a Claudia, Dalma y Gianinna, respondió: "Demasiada mujer para ese programa".

.

Finalmente, la actriz le dedicó unas palabras al Turco García, amigo de su familia, que hace algunos días en una entrevista en TyC Sports expresó: "Yo no quiero que vayan presos, quiero que los condenen socialmente. Que cuando juegue Argentina en cancha de Boca o River, yo les daría a Morla, Luque y los que sean culpables una platea para que disfruten un partido con la gente".

Acerca de esa declaración, sostuvo: "Vos Turco tuviste la mejor idea...Igual creo que ni hace falta llevarlos a una cancha (sería hermoso) pero si no quieren hacer eso ¡ propongo que los lleven a cualquier esquina de cualquier lugar! La tata y el abogado desaparecido a ver qué pasa”.