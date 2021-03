El documental publicado hace algunas horas, en donde se cuentan detalles tan increíbles como indignantes de los últimos días de Diego Maradona generó gran repercusión tanto en el público como en el entorno cercano del astro. Una de ellas, Dalma, se expresó en Twitter con mucha furia tras verlo y confirmar sospechas sobre cómo se trató a su padre.

En el extenso informe, se muestran audios y conversaciones del staff que se encargaba de la salud de Maradona en sus últimos meses de vida. Se escuchan las voces del abogado Matías Morla, el médico Leopoldo Luque, el kinesiólogo Nicolás Taffarel, y de su "ex" representante Víctor Stinfale, entre otros.

Entre ellos, hablan sobre el consumo problemático de alcohol, marihuana y "pastillas" de Maradona y sobre cómo tratar la situación crítica que atravesaba el "10".

El domingo por la noche, al enterarse de la existencia del documental, Dalma habló en Twitter expresando su ansiedad por verlo: "No se si estoy preparada para ver el informe. Pero como dicen que hay audios de Mati (Morla) creo que no me voy a poder resistir! ¿Alguien lo vio? #justicia".

Ante la opinión de una seguidora, que le dijo "si fuera mi papá, iría hasta el final como se que van ustedes", la actriz respondió: "Quedate tranqui que voy a ir hasta el final".

Y tras verlo, el lunes a la mañana volvió a publicar en la red social, enojadísima por confirmar algunas sospechas y enterarse de datos terribles que desconocía.

.

"¿Cuánto falta para que Luque vaya preso? ¿Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo? Y la enfermera? ¿¿¿Qué espera la justicia???", se preguntó, ya que según entendió, esos datos también los tiene los jueces de la causa, que ya tienen a Luque como imputado por homicidio culposo, la evidencia es irrebatible.

Luego, la hermana de Gianinna se dirigió directamente a Víctor Stinfale: "Ni hablar que todos hablan del jefe como Víctor Stinfale cuando en mi cara me dijo que él no tenia nada más que ver hace años... y que el jefe de todo era el inútil del abogado desaparecido...".