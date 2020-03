Por el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, los organismos de Derechos Humanos convocaron a un "pañuelazo virtual" por el Día Nacional de la Memoria en vez de la clásica marcha a Plaza de Mayo. Figuras de la farándula argentina como Dalma Maradona se sumaron a la iniciativa y compartieron imágenes alusivas a la fecha, pero para su sorpresa la actriz recibió muchas críticas.

En la tarde del martes, la hija de Diego Maradona posteó en su Instagram una foto de las Abuelas de Plaza de Mayo enfrentándose a los militares bajo la inscripción: "Memoria, Verdad y Justicia" y a las pocas horas diferentes usuarios empezaron a criticarla.

Por eso, Dalma decidió bloquear la posibilidad de comentar su posteo y editó la publicación para agregar: "Hay cosas con las que me gusta debatir, pero ¡no vengas acá a defender a los militares porque te quiero ver si desaparecía un hijo/a tuyo! Pero los dinosaurios van a desaparecer...". También hizo un fuerte descargo en un video que subió a sus historias.

El posteo de Dalma.

"Estoy muy sorprendida por los comentarios que me dejaron en mi última publicación. Siempre me encanta debatir y obviamente que podemos pensar distinto, pero ¡ese nivel de dinosaurios, no!", disparó y agregó: "Si piensan así, por favor les pido no me sigan, no pasa nada".

Según la hija del astro del fútbol, en su publicación aparecieron comentarios del tipo "Aguante Videla" y hasta "Me reservo mi opinión", ante esto dijo furiosa: "Reservátela, maestro, no me lo escribas".