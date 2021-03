A pocas horas del inicio de la marcha en reclamo de justicia por la muerte de Diego Mardona, que tendrá lugar el miércoles 10 de marzo a las 18 en el Obelisco, Dalma, que ya adelantó que asistirá junto a su hermana Gianinna y su madre Claudia Villafañe, volvió a descargar en las redes contra Matías Morla y los imputados por homicidio culposo.

Como cada día surgen más detalles y se revelan más secretos sobre los últimos días de Maradona, junto a la viralización de terribles audios enviados por aquellos que lo rodeaban y debían cuidarlo, Dalma aprovechó las redes sociales para apuntar hacia quienes ella cree que tuvieron algo de culpa en la muerte de su padre, ya sea por acción u omisión.

En sus historias, subió muchas publicaciones con las fotos de Morla, de su hermana Vanesa, de Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, y varios implicados más. Los atacó, habló sobre sus funciones respecto a la salud del astro, detalló los motivos por los que ella cree que deberían ir presos y luego respondió preguntas de sus seguidores.

"Qué vergüenza cada audio tuyo... vergüenza das. Solo de escuchar cómo hablabas de mi papá, te deseo lo peor", escribió con una imagen del médico Leopoldo Luque, del que recientemente se supo que a pedido de Víctor Stinfale se hizo pasar como el cirujano que operó al Diez cuando en realidad no estuvo en el quirófano.

Luego, mostró una foto de Cosachov y escribió: "Si hubieras hecho tu trabajo, no tendrías miedo que te empomen con nada, como dijiste en los audios".

Luego, apuntó al abogado a quien le deseó "muchas cirugías para cambiarte la fisonomía" porque "no vas a poder salir a la calle". También lo acusó de manera indirecta de pagarle a determinados periodistas para que hablen mal de ella y de su hermana Gianinna.

Ante la pregunta de uno de sus seguidores en Instagram sobre la saña del letrado contra ella y su hermana, explicó: “Un día vinieron Morla y Stinfale a la casa de mi hermana a decirnos que si nosotras le decíamos a mi papá que ellos eran unos capos y que tenía que trabajar con ellos nos iban a dar un porcentaje de los contratos ¡Y los sacamos cagando!”.

Tras mostrar las imágenes, escribió: "A todos y a cada uno de ustedes les deseo simplemente lo que le hicieron a mi papá. Y si bien creo en la justicia, también existe la condena social. No olvidemos esas caritas. No voy a parar nunca, y a los que se aliaron con ellos y a los que defienden a estos HDP me los voy a llevar puestos también".

La otra que fue fuertemente criticada fue Vanesa, hermana de Matías y esposa de Maximiliano Pomargo. A ella la describió como “la que pide en los audios la torta (coimas) a Luque", y expresó junto a su foto: "¿Por qué esta ordinaria tenía que trabajar para mi papá? Me basta escuchar un solo audio para entender quien es".

Finalmente contó por qué Víctor estuvo en el velatorio del Diez: “Stinfale tuvo una charla conmigo en la clínica y me dijo que él no tenía nada que ver con Morla hace años y cuando le dije que de ninguna manera iba a entrar al velorio me dijo que le parecía perfecto. Ahora en los audios todos lo llaman el Jefe, me gustaría poder volver a hablar con él…”.

También fue consultada por aquellos que dicen que los audios están armados: “Son audios que tiene la justicia. Creo que armados se refieren a que son un pedazo de la charla, pero eso no quiere decir que no sea su voz, ni los salva de lo que dicen”.