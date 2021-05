Marcela Tauro aseguró en "Fantino a la tarde" que una de las hijas mayores de Maradona está nuevamente en la dulce espera, pero que esperaría un tiempo prudencial para contarlo. Sin embargo, Dalma salió al cruce de la versión de la periodista para desmentirla con toda la furia.

En la emisión del jueves de "Fantino a la tarde", la periodista contó que recibió la delicada información: "¡Atención! Me están confirmando cuál de las hijas de Maradona estaría embarazada... Viste que hay un tiempo para confirmar (un embarazo)".

Dalma es madre de Roma, y Gianinna, de Benjamín.

Y luego achicó el espectro: la supuesta embarazada ya es madre. Con este dato, el trascendido se redujo a las hijas de Claudia: Dalma o Gianinna.

Sin embargo, minutos más tarde, Dalma salió a desmentirla en Twitter, muy enojada: "Solo aclaro que ni mi hermana ni yo estamos embarazadas. ¡Para terminar con un enigmático pedorro que lo único que hace es exponernos a nosotras como mujeres con temas personales!".

"Ni esperar tiempo prudencial, ¡ni nada! ¡Es no, y punto!", continuó.

.

Y en otra publicación, una hora más tarde, agregó: "¿¿Inventar embarazos no atrasa?? ¿Que una mujer tenga que desmentir o aclarar algo tan personal no atrasa? Otra violencia que los varones no entenderían nunca..."

"Pero esta vez el rumor lo inventó una mujer...¡Ya me lo hicieron mil veces y no tengo ganas de bancármelo!", dijo, dando entender que la actitud era machista.